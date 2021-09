Les recherches menées pour retrouver Gabby Petito ont permis de localiser le corps d'un autre disparu

Depuis le signalement par sa famille le 11 septembre dernier, la disparition de Gabby Petito émeut l'Amérique et a reçu un écho même au-delà des frontières du pays. Elle était partie en van avec son amoureux, Brian Laury, pour un voyage dans les parcs nationaux de l'Ouest américain. Il y a une semaine, un mandat d'arrêt a été lancé par la police fédérale américaine contre son petit ami, qui s'est volatilisé lui aussi après le début de l'emballement médiatique.Un célèbre chasseur de prime américain s'est depuis également missur l'affaire.



Si les recherches menées dans le Wyoming ont permis de retrouver le corps de la jeune femme (dès le 19 septembre), elles auraient aussi permis de localiser celui d'un père de famille dans le parc national de Bridger-Teton, rapportent plusieurs médias américains. En effet, Bob Lowery, un homme de 46 ans originaire de Houston, faisait également une randonnée dans la vallée de Jackson Hole quand il a disparu. Il y avait été aperçu pour la dernière fois le 24 août 2021. Sa disparition a été évoquée dans différents reportages sur Gabby Petito. Grâce à cela, au moins deux personnes ont contacté les autorités pour leur donner des informations à son sujet. Son corps a ainsi pu être repéré, ce mardi, par une des équipes de recherche. Les causes de sa mort n'ont pas encore été révélées.



La famille est convaincue que la couverture médiatique de l'affaire Petito a permis de trouver leur fils et leur père. En plus des policiers et des volontaires, elle a ainsi tenu dans un communiqué à remercier les médias. "Notre famille tient à remercier les médias et les autres personnes impliquées dans la recherche en cette période difficile",a-t-elle partagé.