Le Pérou lance sa "seconde réforme agraire", sans expropriations cette fois

Comment une jeune Américaine, pourtant paralysée à l'âge de cinq ans, est miraculeusement devenue l'athlète la plus rapide de l'Histoire

Wilma Rudolph, jeune Afro-Américaine née en 1940 dans le Tennessee, est touchée par la poliomyélite, une maladie infantile particulièrement infectieuse, à l'âge de cinq ans. Le diagnostic des médecins est formel : sa jambe gauche étant paralysée par la maladie, Wilma ne pourra plus jamais marcher. C’était sans compter sur le courage et la détermination de la jeune femme, qui recouvrera finalement l’entièreté de ses capacités motrices à l’adolescence. En 1960, après plusieurs années intenses d’entraînement, Wilma Rudolph raflera même trois médailles d’or aux Jeux Olympiques de Rome et deviendra "la femme la plus rapide de l’Histoire". Dans le cadre de son dossier "Il était une fois", LaLibre.be revient sur le destin exceptionnel de "la Gazelle Noire", reine incontestée de l’athlétisme et pionnière de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis.