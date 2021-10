Rencontre de haut niveau entre les Etats-Unis et la Chine à Zurich ce mercredi

Après un entretien il y a un mois entre Joe Biden et Xi Jinping, les Etats-Unis et la Chine doivent avoir mercredi à Zurich, en Suisse, des discussions de haut niveau, qui seront suivies par une visite à Bruxelles et en France du conseiller américain à la sécurité nationale.