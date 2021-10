Accueil International Amérique Carte SD dans un sandwich, échanges involontaires avec le FBI... L'opération rocambolesque d’un espion au sein de la Marine américaine Un ingénieur a livré des secrets sur la propulsion nucléaire. ©AFP Philippe Paquet Journaliste service International



On n'a jamais parlé autant de sous-marins que ces dernières semaines. Après la crise diplomatique provoquée par l'annulation d'un contrat de livraison entre la France et l'Australie, puis l'étrange collision entre le sous-marin USS Connecticut et un objet non identifié en mer de Chine...