Affaire Epstein : une plaignante russe affirme avoir été victime du trafic sexuel de Jeffrey Epstein aux USA

Jeffrey Epstein, décédé dans un suicide apparent en août 2019 alors qu'il était incarcéré pour ce trafic, a fait miroiter à cette femme moscovite une carrière lucrative et d'autres opportunités, ressort-il des documents judiciaires présentés devant un tribunal fédéral new yorkais jeudi.

La victime présumée, âgée d'une vingtaine d'années à l'époque des faits, relate de manière anonyme une répétition d'abus sexuels entre 2017 et 2019, jusqu'à quelque mois avant l'arrestation du financier en juillet de cette année-là.

Au cours de cette période, la plaignante qui avait à la base répondu à une offre d'emploi en ligne pour un poste d'assistante personnelle dans une société financière, a été transportée par avion depuis Moscou vers les résidences de Jeffrey Epstein à New York, en Floride, dans les îles Vierges et en France où elle a été violée et agressée sexuellement à de multiples reprises.

La victime affirme aussi qu'avec d'autres femmes elle a été abusée sexuellement au moins trois fois aux îles Vierges où le financier disposait d'une vaste résidence avant d'être renvoyée par avion avec 1.000 dollars tendus en cash.

La ressortissante russe demande à la justice de déterminer le montant de dédommagements auquel elle peut prétendre en tant que victime d'abus et trafic sexuels.

Un fonds a été constitué pour compenser les victimes du financier et a déjà versé 125 millions de dollars à 135 personnes, mais il a été fermé en août dernier.