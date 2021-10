Accueil International Amérique Colin Powell, l’homme dont un discours a changé le destin du monde Colin Powell a succombé lundi à un cancer. Il avait 84 ans. Chef d’état-major et secrétaire d’État, il fit une brillante carrière. Jusqu’à ce discours du 5 février 2003 au Conseil de sécurité… Colin Powell fut le premier Noir américain à servir comme chef d’état-major et comme secrétaire d’État. ©AP Philippe Paquet Journaliste service International



Cet événement "méritera un chapitre important dans ma nécrologie", écrivait en 2012 un Colin Powell résigné dans ses Mémoires, It Worked for Me. Neuf ans plus tôt, le 5 février 2003, celui qui était alors le secrétaire d'État de George W. Bush présentait, devant le Conseil de sécurité des Nations unies, "des informations supplémentaires […] sur les armes de destruction massive de l'Irak, ainsi que sur l'implication de l'Irak dans le terrorisme". L'aura...