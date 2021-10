Kamala Harris attendue mi-novembre à Paris

"Kamala Harris sera à Paris le 11 novembre" pour l'ouverture du Forum de Paris sur la Paix, a confirmé cette source à l'AFP, sans plus de précisions.

Cette visite s'inscrira dans une phase de réchauffement entre Paris et Washington après la crise provoquée par l'annonce le 15 septembre d'une nouvelle alliance entre les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-uni.

Ce partenariat baptisé AUKUS a suscité une rare colère de la France car il a torpillé un mégacontrat de sous-marins français passé avec les Australiens.

Un coup de fil de Joe Biden et Emmanuel Macron, une semaine plus tard, a permis d'amorcer une détente qui doit se concrétiser par une rencontre des deux chefs d'Etat à l'occasion du sommet du G20 fin octobre à Rome.

Lors de cet entretien téléphonique, le 22 septembre, le locataire de la Maison-Blanche avait fait publiquement amende honorable sur la méthode. Et les deux chefs d'Etat ont lancé un "processus de consultations approfondies" pour rétablir une confiance durement éprouvée entre Paris et Washington.

Des dizaines de chefs d'Etat et responsables gouvernementaux, chefs d'entreprises et acteurs de la société civile sont attendus, en virtuel ou présentiel, pour cette quatrième édition du Forum sur la Paix, qui se tiendra du 11 au 13 novembre et portera cette année sur la réduction des fractures mondiales.