Caetano Veloso, légende de la musique brésilienne et grand critique à l'égard de Bolsonaro :"Abominable"

"Abominable" est l’épithète qu’il colle au mandat de Jair Bolsonaro : Caetano Veloso, légende vivante de la musique brésilienne, n’a rien perdu de sa verve, pour parler politique ou enchanter avec son nouvel album.

Avec cet artiste humaniste (emprisonné dans les années 1960 sous la dictature brésilienne), musique et questions sociétales sont souvent liées. Des spectateurs brésiliens ont ainsi entonné des slogans hostiles à Bolsonaro à la fin de son récital à la Philharmonie de Paris fin août.

Il faut rappeler que cette enceinte a hébergé une exposition de son compatriote, le photographe Sebastiao Salgado, dénonçant l’inaction du régime brésilien envers la forêt amazonienne menacée. Un sujet qui hérisse aussi le musicien de 79 ans, qui a accepté de répondre à l’AFP uniquement par mail.

"Tout ce qui est important est mal géré par le gouvernement brésilien. Les décisions concernant l'Amazonie sont les plus abominables parmi toutes les choses horribles qu'ils font à l'éducation, la culture, la science", lance-t-il.

"La seule chose qui est pire que la politique environnementale de Bolsonaro est son attitude vis-à-vis du Covid qui a conduit à la mort de plus de 600 000 personnes sur une courte période", poursuit-il.

Dans son nouvel album (Meu Coco, qui vient de sortir), le titre "Nao Vou Deixar", qu'on peut traduire par "Je ne laisserai pas faire", se réfère au président brésilien.

Interrogé sur les autres chanteurs qui l'ont séduit, il évoque son "admiration" pour Bob Dylan, à qui on le compare souvent, hommage qu'il refuse humblement. Il a aimé aussi les Beatles et les Stones. Il a vu il y a longtemps ces derniers en concert à Londres, l'énergie "intense" de Mick Jagger lui rappelant alors "celle du carnaval" de Bahia, sa région d'origine. Et d'avouer avoir été "profondément touché" par le disque John Lennon/Plastic Ono Band (avec les titres "Mother" et "God").

Quand il passe en France, Caetano Veloso reprend souvent "Tu t' laisses aller", une chanson d'Aznavour, entendue dans une scène d'Une femme est une femme de Godard quand "Belmondo et (Anna) Karina se regardent".