Le Guatemala déclare l'état d'urgence face aux manifestations contre un projet minier

L'Etat d'urgence va durer trente jours et prévoit aussi un couvre-feu de 18h00 à 06h00 de même qu'une interdiction de rassemblement.

Le décret justifie l'état d'urgence à cause des "actions qui ont eu un impact sur l'ordre, la gouvernance et la sécurité des habitants à cause du fait que les individus et groupes ont entrepris des actions de violence contre les forces de sécurité et atteint à la liberté de mouvement de la population".

Un groupe de manifestants a bloqué les rue de la ville d'El Estor durant plus de 2 semaines pour protester contre l'exploitation d'une mine de nickel, Fenix.

La situation a dégénéré au cours des jours passés, avec des manifestants qui ont caillassé police et forces de sécurité qui ont en retour répondu avec du gaz lacrymogène.