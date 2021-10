"Les armes ne tuent pas les gens, Alec Baldwin tue des gens": Donald Trump Jr. fait polémique avec des t-shirts attaquant Alec Baldwin

Le fils de Donald Trump entend profiter du drame impliquant Alec Baldwin pour vendre des t-shirts et des sweats.

Donald Trump Jr. a mis en vente sur son site internet des t-shirts et des sweats faisant référence au drame qui a eu lieu sur le tournage du western "Rust", où Alec Baldwin a tué accidentellement, par arme à feu, Halyna Hutchins. Ils sont floqués d'un texte visant directement l'acteur américain, sans aucune gêne. "Les armes ne tuent pas les gens, Alec Baldwin tue des gens", peut-on lire sur le vêtement, vendu au prix de 28 dollars.

Une attaque directe envers Alec Baldwin, qui est contre les armes à feu. Donald Trump Jr., lui, n'a jamais caché être pro-armes, et depuis l'accident dramatique survenu sur le tournage de "Rust", il poste régulièrement sur les réseaux sociaux des textes ou des photos visant Alec Baldwin. Durant le week-end, Donald Trump Jr. a par exemple partagé une photo de l'acteur accompagnée de cette légende: "Quand un fou anti-armes tue plus de gens avec une arme que votre vaste collection d'armes à feu ne l'a jamais fait". Plus tard, il a également diffusé une photo de son père imitant une personne tenant un fusil en main, qu'il a légendée "Donald Trump s'entraînant pour imiter Alec Baldwin dans Saturday Night Live".

Le fils de Donald Trump n'apprécie donc pas non plus qu'Alec Baldwin soit notamment connu pour ses imitations de son père dans le show humoristiqueSaturday Night Live. L'acteur de 63 ans a même reçu un Emmy Awards en 2017 pour ce rôle.