Le futur réseau social de Donald Trump séduit déjà les Républicains

Truth Social, le futur réseau social de Donald Trump , fait déjà beaucoup parler de lui. La plateforme, qui n'a pas encore été officiellement présentée, se voit déjà concurrencer les plus grands. Le but de l'ancien président ? Proposer une alternative à Facebook, Twitter ou encore Youtube afin de " résister à la tyrannie des Big Tech ".



Si l'on ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera la plateforme, les premières images dévoilées semblent montrer des ressemblances avec Twitter. Et le succès semble déjà au rendez-vous. Selon un sondage réalisé par le Morning Consult, 63% des Républicains se disent en effet prêts à s'inscrire sur la plateforme et à l'utiliser de temps en temps, tandis que 15% souhaitent l'utiliser régulièrement. Les résultats du sondage montrent également que l'ancien locataire de la Maison Blanche ne séduit toujours pas les Démocrates : 72% d'entre eux indiquent en effet ne pas vouloir utiliser le réseau social du tout.



Donald Trump espère rassembler 75 millions de personnes sur la plateforme, qui vient de trouver un hébergeur. Une version bêta doit être publiée mi-novembre, avant le lancement officiel prévu pour 2022.