Kamala Harris reçoit sa troisième dose de vaccin anti-Covid

La vice-présidente américaine Kamala Harris a reçu samedi sa dose de rappel du vaccin anti-Covid de Moderna, encourageant la population éligible à faire de même.

"J'ai reçu ma dose de rappel et je veux encourager tout le monde à le faire s'ils sont éligibles", a-t-elle dit après avoir été vaccinée par un membre de l'équipe médicale de la Maison Blanche.

"Nous le disons depuis le début, ils sont gratuits, sûrs et ils vous sauveront la vie", a-t-elle ajouté en parlant des vaccins.

"La vaste majorité - on me dit bien plus de 90% - des personnes en soins intensifs ou qui meurent du Covid-19 ne sont pas vaccinées. Alors faisons-nous vacciner et nous sortirons de cette pandémie", a-t-elle ajouté.

Les Etats-Unis déplorent plus de 745.000 morts du Covid-19.

Mme Harris, 57 ans, avait reçu ses deux premières injections en décembre 2020 et janvier 2021, selon la Maison Blanche.

Elle "remplit les critères pour une dose de rappel" car elle est considérée comme "personne à risque d'exposition au Covid-19 du fait de ses fonctions" en voyageant fréquemment et en rencontrant de nombreuses personnes, a souligné la présidence américaine.

La dose de rappel du vaccin de Moderna est en réalité une demi-dose (50 microgrammes contre 100 pour les deux injections initiales).

Le président américain Joe Biden, 78 ans, avait reçu le 27 septembre sa troisième dose de vaccin en direct à la télévision, afin d'encourager les Américains éligibles à en faire de même.

Près de 80% des adultes américains ont reçu au moins une dose de vaccin, environ 70% sont entièrement vaccinés et 9% ont fait leur piqûre de rappel depuis son autorisation en septembre.