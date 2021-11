Accueil International Amérique Le "rêve américain" d'Eric Adams, ancien policier et probable futur maire de New York Eric Adams ne gagna la primaire démocrate, le 22 juin, que de justesse. Mais c’était la véritable élection à remporter dans une ville qui vote massivement pour les Démocrates. ©AFP Philippe Paquet Journaliste service International



C’est une illustration du "rêve américain", un conte de fées moderne qui, mardi, devait faire d’un ancien délinquant le prochain maire de la plus extraordinaire ville du monde, New York. Qui plus est, Eric Adams, 61 ans, ne sera que le deuxième maire noir de...