Pourquoi l'élection du gouverneur de Virginie est aussi un duel entre Biden et Trump Le sort du candidat démocrate est suspendu à une mobilisation problématique. ©AFP Philippe Paquet Journaliste service International



Ce n’est a priori que l’élection du gouverneur de la Virginie, le douzième État de l’Union par la population et le trente-cinquième par la superficie. Le scrutin de ce mardi n’en est pas moins un test crucial pour le Parti démocrate et le président Joe Biden à un an exactement des législatives de la mi-mandat....