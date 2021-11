"Assez d'hypocrisie": le président mexicain compare la COP26 à Davos

"Assez d'hypocrisie": le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador (gauche), a comparé le sommet sur le climat de la COP26 au Forum économique mondial de Davos, assurant que son pays disposait du programme de reforestation le plus important au monde.

"Ces sommets ressemblent à ceux de Davos", a déclaré mercredi le président mexicain, l'un des chefs d'Etat qui ne s'est pas rendu à Glasgow.

"Vous vous souvenez des sommets de Davos, des technocrates et des néo-libéraux?", a-t-il lancé lors de sa conférence de presse quotidienne, en référence à la rencontre qui réunit l'élite mondiale de l'économie et de la politique chaque année dans la station de ski en Suisse.

Le président mexicain a estimé que Glasgow réunissait les pays les plus puissants du monde "augmentant leur production de pétrole, en même temps qu'ils tiennent ces sommets pour la protection de l'environnement".

"Et puis ils arrivent en avions particuliers", a-t-il ironisé.

"Alors, assez d'hypocrisie et d'effet de mode. Il faut combattre l'inégalité monstrueuse qui existe dans le monde, ce dont je vais parler en allant à l'ONU", a-t-il assuré.

Le président mexicain doit se rendre la semaine prochaine à New York, l'un de ses rares voyages à l'étranger depuis qu'il a été investi fin 2018. Son pays exerce la présidence du Conseil de sécurité ce mois de novembre.

"Si on veut protéger l'environnement, il faut prendre des décisions, agir, et ne pas faire de discours", a-t-il ajouté. "Il n'y a aucun pays qui investit 1,3 milliard de dollars par an pour la reforestation".

Le président faisait allusion au programme "Sembrando vida" (semer la vie) présenté à l'émissaire des Etats-Unis pour le climat John Kerry une semaine avant Glasgow.

"Semnbrando vida" prétend créer 15.000 emplois pour planter un milliard d'arbres dans la plupart des 32 Etats du pays.