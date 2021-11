Mouvement de foule dans un festival à Houston : une première poursuite judiciaire entamée contre Travis Scott

Le plaignant, Manuel Souza, compte aussi poursuivre les organisateurs ScoreMore et Live Nation pour le drame qui a en outre fait plus d'une vingtaine de blessés. Selon l'avocat de M. Souza, cité par le site américain Billboard, la catastrophe est le résultat d'une poursuite des profits au prix de la santé et de la sécurité des participants.

Il estime aussi que les organisateurs ont failli dans la planification et la sécurisation du concert. La tragédie aurait pu être prévue et évitée, selon l'avocat dont le client exige un dédommagement d'un million de dollars pour grave négligence.

Il s'agit de la première affaire ouverte en justice mais d'autres sont escomptées.

La police de Houston a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de cette tragédie, précisant qu'elle examinait notamment les séquences vidéo de la soirée. Le rappeur Travis Scott a assuré qu'il allait collaborer avec les autorités.

Une enquête est aussi ouverte par les départements homicide et narcotique, sur base d'information évoquant la présence d'un homme qui aurait injecté de la drogue à des personnes présentes dans le public.

Environ 50.000 personnes se trouvaient dans la foule pour assister au festival Astroworld.