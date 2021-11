Une nouvelle caravane de quelque 2.000 migrants quitte le sud du Mexique

Le groupe est composé de quelque 2.000 personnes originaires d'Amérique centrale, d'Haïti et du Venezuela, et cherche à rejoindre une autre caravane qui a quitté la même ville le 23 octobre et se trouve actuellement dans l'Etat de Veracruz (est), dans le sud du pays.

La caravane, dans laquelle se trouvent également des mineurs, a avancé le long d'une autoroute côtière dans l'Etat du Chiapas (sud) et franchi un poste de contrôle migratoire sans incident.

Plusieurs migrants de la première caravane, qui compte désormais environ 800 personnes, ont accepté de recevoir des papiers leur permettant de résider temporairement au Mexique, mais d'autres prévoient de poursuivre leur route vers les Etats-Unis.

Le flux de personnes sans-papiers a augmenté depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche et sa promesse de les traiter plus humainement que son prédécesseur.