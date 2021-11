Accueil International Amérique Élections incertaines au Chili, où un candidat pinochétiste a le vent en poupe Rarement les résultats des scrutins, prévus ce dimanche, auront été aussi incertains. Les modérés sont en perte de vitesse. Surprise de la campagne, l'avocat pinochétiste José Antonio Kast attire nombre d’électeurs de la droite officielle. ©AP Marie-France Cros

Lendemains incertains pour le pays le plus riche d’Amérique du Sud. Les électeurs chiliens doivent désigner dimanche leur nouveau Président, leurs nouveaux députés et renouveler la moitié du Sénat. Or les derniers...