"L'armée américaine n'est pas prête pour faire face à ce défi"

Les dangers et les enjeux stratégiques se multiplient avec le réchauffement climatique. Outre l'élévation du niveau des mers et des conditions météorologiques extrêmes, le changement climatique a ouvert de nouvelles zones de concurrence, comme l'Arctique. La compétition pour les ressources rares ne va, elle, probablement plus s'arrêter. Les terres rares portent bien leur nom. Ces matières premières nécessaires à la fabrication des batteries lithium-ion cruciales pour les véhicules électriques sont déjà au centre des stratégies et des ambitions de nombreux Etats.

"Nous ne sommes pas là où nous devrions être, et le moment est venu de relever ce défi", a lancé Kathleen Hicks, ministre adjointe à la Défense, sur CNN. "Les batteries au lithium-ion représentent quelque 750 milliards de dollars d'investissements dans le monde entier. Le défi est que la plupart de ces investissements sont réalisés en Chine. Elle domine cette chaîne d'approvisionnement. C'est un défi important pour notre sécurité nationale", a précisé Kathleen Hicks.

Kathleen Hicks, numéro deux du Pentagone, dirige les différents efforts de l'armée en matière de changement climatique. Comme le rappellent nos confrères américains, la responsable s'est récemment rendue dans le Michigan, le Connecticut et le Rhode Island, où elle a vu les travaux sur la première génération de véhicules militaires électriques, notamment un véhicule léger de reconnaissance électrique chez GM Defense.

Kathleen Hicks ©AP

Le défi de l'électrique

Les véhicules électriques émettent moins de chaleur et sont plus silencieux que les véhicules à essence. En outre, l'établissement de lignes d'approvisionnement en carburant de ces derniers est peu pratique mais cette technique reste pour le moment plus rapide et plus efficace que les recharges de batteries électriques en situation de combat. Kathleen Hicks mise donc sur les véhicules hybrides pour assurer la transition. "Si nous ne suivons pas et ne faisons pas partie de la solution, nous serons laissés à la traîne", prévient-elle "et nos flottes de véhicules ne pourront pas être soutenues."

Au centre des promesses de Joe Biden, la lutte contre le changement climatique aiguillonnera également la politique étrangère de la sécurité nationale des Etats-Unis au moins jusqu'à la fin de son mandat. Le 46ème président des Etats-Unis a d'ailleurs ratifié un décret à ce sujet dans la semaine qui a suivi son investiture. "Il reste peu de temps pour éviter d'engager le monde sur une trajectoire climatique dangereuse, potentiellement catastrophique", y a écrit Biden.

Le budget et les effectifs de la Défense américaine sont eux aussi mis au défi. Les militaires qui luttent contre les feux de forêt dans l'ouest du pays ont presté 176 000 heures cette année, contre 14 000 il y a cinq ans.

©REPORTERS

CNN relève que le ministère de la Défense a consacré 617 millions de dollars pour se préparer au changement climatique et atténuer ses effets dans le budget de l'an dernier. Une somme qui ne fait pas le poids face aux dommages causés par les événements météorologiques extrêmes.

Selon un rapport du ministère de La Défense, les ouragans Michael en 2018 et Sally en 2020 ont causé 4 milliards de dollars de dégâts à la base aérienne de Tyndall et à la base aéronavale de Pensacola en Floride. Celui prénommé Florence, qui a touché le pays en 2018, a coûté environ 3,5 milliards de dollars de dommages et réparations au Marine Corps Base Camp Lejeune, une base située à Jacksonville en Caroline du Nord. Et la liste ne s'arrête pas là. Pour tenter d'appréhender les risques qui planent sur ses installations et sur le reste du monde, le département de la Défense américaine a mis sur pieds un outil d'évaluation du climat (DoD Climate Assessment Tool).