Une des filles de Malcolm X retrouvée morte à son domicile à New York

Selon les premiers éléments, Malikah Shabazz, âgée de 56 ans, est décédée de cause naturelle, a précisé la police de New York. La fille de la défunte a retrouvé sa mère dans sa maison de Brooklyn et a ensuite averti la police. Malikah Shabazz était l'une des six filles de Malcolm X. Sa soeur jumelle, Malaak, est morte, quant à elle, peu de temps après l'assassinat de leur père le 21 février 1965 alors qu'il prononçait un discours à la tribune de l'Audubon Ballroom, une salle de spectacle à Harlem.

La semaine dernière, un juge de New York a disculpé deux Afro-Américains reconnus coupables de ce meurtre il y a plus de 50 ans. Les deux hommes avaient toujours clamé leur innocence.