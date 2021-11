Biden a invité quelque 110 pays, dont la Belgique, à son sommet virtuel pour la démocratie

La Chine, principal rival des Etats-Unis, n'est pas invitée, à la différence de Taïwan, ce qui risque de susciter la colère de Pékin. La Turquie, alliée de Washington au sein de l'Otan, ne figure pas non plus parmi les pays participants.

Le sommet, prévu les 9 et 10 décembre prochains, se concentrera sur trois grandes thématiques, à savoir se défendre contre l'autoritarisme, s'attaquer à la corruption et la combattre et promouvoir le respect des droits de l'homme.

Le département d'Etat américain indique que les dirigeants participants "seront encouragés à annoncer des actions et des engagements spécifiques" pour faire progresser les objectifs du sommet.

Un second sommet, que le gouvernement américain espère organiser en personne, est prévu un an plus tard.