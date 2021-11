Accueil International Amérique Au Honduras, la gauche crie victoire avant la fin du décompte Son principal rival, de droite, promet qu’il l’emportera au final. ©AFP Marie-France Cros

Sans attendre la fin du dépouillement des voix à la présidentielle de dimanche, des milliers de Honduriens ont chanté, crié, dansé et fait éclater pétards et feux d’artifice dans les rues des grandes villes du Honduras. Ils fêtaient la victoire de leur candidate. Après dépouillement de plus de la moitié...