"J'étais terrifiée": au procès de Ghislaine Maxwell, une victime raconte comment elle a été agressée sexuellement

Le procès pour crimes sexuels de la "rabatteuse" de Jeffrey Epstein débute cette semaine

Deux ans après le suicide en prison du milliardaire américain Jeffrey Epstein accusé de crimes sexuels, le procès de son ex-compagne Ghislaine Maxwell débute cette semaine à New York par la sélection du jury qui dira si elle a recruté, entre 1994 et 2004, un réseau de jeunes filles mineures pour le financier et son entourage.