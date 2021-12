"Des quartiers comme des zones de guerre", "Un nouveau ground zero": paysage chaotique après la série de tornades qui a balayé le centre des États-Unis

Parcourant plus de 400 kilomètres depuis le moment où elle a touché terre dans l’Arkansas, vendredi, la «Quad-State Tornado» a laissé derrière elle des dizaines de morts et des dégâts «inimaginables». Un bilan qu’autorités et secours craignent de voir empirer dans les heures qui viennent.