Le président Biden a déjà commandé les pilules anti-Covid de Pfizer pour 10 millions d'Américains

Le président Joe Biden a qualifié d'encourageantes les "données prometteuses" publiées par Pfizer. Il a été démontré que la pilule antivirale de Pfizer réduit efficacement le risque de maladie grave chez les personnes infectées par le Covid-19, a déclaré le dirigeant. Il a ajouté que cette pilule est un outil potentiellement puissant "dans notre combat" contre le virus, y compris contre le variant Omicron.

Joe Biden a indiqué que plusieurs étapes sont encore nécessaires avant que la pilule Pfizer puisse être disponible, y compris l'approbation réglementaire. Il souligne que la vaccination et la dose de rappel restent les outils les plus importants "nous devons sauver des vies". Mais si les pilules sont approuvées et deviennent largement disponibles, ce sera un pas en avant important sur notre sortie de la pandémie, a-t-il assuré dans un communiqué.