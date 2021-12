Jugée pour homicide, une policière américaine raconte un contrôle de routine "puis le chaos"

Kim Potter, 49 ans, est accusée d'homicide involontaire.

Elle a toujours affirmé avoir sorti son arme de service en croyant utiliser son pistolet électrique Taser alors que Daunte Wright, 20 ans, résistait à son arrestation à Brooklyn Center, dans la banlieue de cette grande ville du nord des Etats-Unis.

"On luttait pour l'empêcher de fuir, et puis c'est devenu le chaos. Je me rappelle avoir crié +Taser, Taser, Taser+ et il ne se passe rien. Et il (son collègue, ndlr) m'a dit que je lui avais tiré dessus", a-t-elle raconté avant de fondre en larmes.

Elle a assuré ne plus se souvenir des moments qui ont suivi. "Il y a une ambulance pour moi, et je ne sais pas pourquoi, puis je suis au commissariat", a-t-elle dit.

Le 11 avril 2021, un dimanche, la policière patrouillait avec un collègue qui avait décidé de contrôler le conducteur d'une Buick blanche ayant commis une infraction routière mineure. Après avoir réalisé qu'il était visé par un mandat d'arrêt, ils avaient décidé de l'interpeller.

La policière a décrit une situation "potentiellement dangereuse".

"Parfois il y a des armes dans la voiture, les gens ne sont pas coopératifs, on ne sait pas qui on contrôle", a-t-elle expliqué.

Le jeune homme, qui n'était pas armé, ne s'était pas laissé passer les menottes et avait redémarré sa voiture pour fuir. Kim Potter avait alors dégainé ce qu'elle a dit penser être son pistolet électrique. Sur un enregistrement de la scène, on l'entend crier "Taser" à plusieurs reprises, avant de blesser mortellement Daunte Wright.

Le drame avait connu un fort retentissement car il était survenu pendant le procès du policier blanc Derek Chauvin qui, en mai 2020 à Minneapolis, a asphyxié George Floyd, un homme noir de 46 ans. Le calvaire du quadragénaire avait provoqué d'immenses manifestations antiracistes dans le monde entier.

Des rassemblements émaillés de violences avaient eu lieu plusieurs soirs de suite à Brooklyn Center avant que l'arrestation de Kim Potter ne ramène le calme.

Son avocat, Paul Engh, plaide l'erreur humaine et l'effet du stress car elle tentait de protéger son collègue selon lui.

Mais pour la procureure, Erin Eldridge, Daunte Wright est mort à cause de la manipulation imprudente d'une arme et de la négligence d'une agente qui avait pourtant 26 ans d'expérience.

Ben Crump, l'avocat de la famille Wright, a affirmé dans un communiqué après le témoignage de Kim Potter que "le meurtre de Daunte Wright (...) était tout à fait évitable".

"L'argument selon lequel elle a confondu son Taser et son arme est plus qu'incompréhensible", a-t-il ajouté, dénonçant "le choix irréfléchi et tragique" de la policière ainsi que "les failles dans la formation" des policiers de Brooklyn Center.