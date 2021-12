Ces étudiants auraient pu gagner de l'argent... s'ils avaient lu leur programme de cours

Kenyon Wilson est le directeur adjoint des arts du spectacle à l'Université du Tennessee. Afin de savoir si ses étudiants lisaient vraiment le programme de son cours de musique, il a décidé d'organiser une petite chasse au trésor. A la clé, 50 dollars.

"Le premier jour de cours, je leur ai dit que des choses avaient changé et qu'il était important qu'ils lisent le programme", explique le professeur. Dans ce document, les étudiants peuvent notamment retrouver la description détaillée du cours ainsi que diverses mentions juridiques. Mais, cette année, un indice était également caché dans le texte. En plein milieu d'une phrase, les jeunes les plus attentifs pouvaient lire "gratuit pour le premier qui réclame : casier cent quarante-sept, combinaison quinze, vingt-cinq, trente-cinq". A l'intérieur du fameux casier, le professeur avait caché un billet de 50 dollars, accompagné d'une petite note "Félicitations, veuillez laisser votre nom et votre date de naissance pour que je sache qui l'a trouvé". Malheureusement pour lui, aucun de ses 71 étudiants n'a participé à la chasse du trésor.

"C'est un peu comme quand vous acceptez des conditions d'utilisation sur internet sans les lire", a-t-il noté à CNN. "J'aurais été heureux qu'un étudiant le trouve. (...) Je ne m'attendais pas à ce que tous lisent le document mot à mot, mais je voulais récompenser celui ou celle qui le ferait."

Lorsque le professeur a dévoilé cette chasse au trésor manquée sur son compte Facebook, ses étudiants ont aussitôt réagi. Tous ceux qui ont été interviewés par CNN ont déclaré que c'était une bonne idée et ont reconnu que "les étudiants devraient mieux lire le programme de cours".

Il y a fort à parier que l'année prochaine, les étudiants de Kenyon Wilson seront beaucoup plus attentifs...