"C'est une première": une université américaine reçoit un colis contenant 180.000 dollars en liquide

C'est l'histoire d'une boite. Une boite ordinaire. Tellement ordinaire qu'elle a passé plusieurs mois enfouie au beau milieu d'autres caisses du même style. Et pourtant... Cette boite, pas plus grosse qu'un grille-pain, était unique puisqu'elle renfermait la coquette somme de 180.000 dollars en liquide, soit 160.000 euros.

Lorsqu'il l'a ouverte, plusieurs mois après l'avoir reçue, Vinod Menon, le professeur du City College de l'Université de New York, n'en a pas cru ses yeux. "Elle était adressée à notre département de physique", explique-t-il au New York Times.

A l'intérieur, une lettre précisait que l'argent était destiné à aider les étudiants en math et en physique. Le donateur mystère expliquait qu'il avait eu l'occasion de bénéficier de l'enseignement du City College par le passé, et que ça lui avait permis de mener une "longue et productive carrière scientifique". Il souhaitait donc à son tour aider les étudiants. "C'est une belle récompense pour tout ce que l'on fait", a déclaré le professeur.

"C'est une première", ont reconnu, stupéfaites, les autorités de l'université.

Après enquête, il s'est avéré que la somme d'argent n'était pas issue d'activités criminelles. L'université a donc choisi de la garder. Le donateur n'a toutefois pas pu être identifié.

Le département, très reconnaissant, explique que l'argent sera utilisé pour financer totalement la bourse d'études de deux jeunes par an. Et ce, pendant 10 ans.