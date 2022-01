Eric Adams prête serment comme nouveau maire de New York

Un ex-policier noir donné gagnant de la primaire démocrate pour la mairie de New York

L'ex-policier noir Eric Adams semblait mardi avoir remporté la primaire démocrate pour la mairie de New York, ce qui le mettrait aux portes de l'hôtel de ville, selon des médias américains mais certains hésitaient à entériner cette victoire vu les résultats serrés et non définitifs fournis par le Bureau des élections de New York.