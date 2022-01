Accueil International Amérique Blocage législatif majeur en vue pour Joe Biden Le sénateur démocrate Joe Manchin contrecarre le projet dit "Build Back Better", central pour la présidence. ©BELGA/AFP Maxence Dozin, correspondant à New York

Joe Biden grimace, et le camp démocrate l’imite dans son ensemble. En cause : mi-décembre, le sénateur démocrate Joe Manchin a annoncé sur Fox News qu’il renonçait à poursuivre les négociations du projet dit "Build Back Better" pour lequel son vote est pourtant indispensable pour la majorité démocrate. Joe Biden a brillé depuis le début de sa présidence par une volonté nette de relancer l’État social, dans des proportions jamais vues depuis les années 1930 et...