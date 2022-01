"C'est une héroïne": comment une étudiante en médecine a sauvé la vie d'un homme au cours d'un match de hockey

Tout a commencé le 23 octobre dernier. Nadia Popovici, une étudiante en médecine, assistait à un match de hockey sur glace qui opposait les équipes du Seattle Kraken aux Canucks de Vancouver lorsqu'elle a remarqué un grain de beauté étrange sur la nuque d'un membre du staff de la deuxième équipe. La jeune femme a alors tout fait pour entrer en contact avec lui. Au vu du bruit qui régnait dans le stade, l'étudiante de 22 ans a eu les plus grandes difficultés du monde à alerter l'homme. Finalement, elle a réussi à faire passer son message en l'écrivant sur son téléphone et en plaquant ce dernier contre la vitre qui la séparait du staff afin que le principal intéressé puisse le lire. "Le grain de beauté à l'arrière de votre nuque pourrait être cancéreux. S'il vous plait, consultez un médecin", lui a-t-elle conseillé avant de s'en aller.

"Je n'ai pas su comment réagir sur le coup", a confié quelque temps plus tard Brian Hamilton. L'étudiante, elle-même, a avoué s'être demandée si elle avait agi de la bonne façon. "C'était peut-être inapproprié", a-t-elle pensé après coup. Toutefois, dès le lendemain, l'homme décide de suivre ses conseils et d'aller consulter. Et l'étudiante avait raison: il s'agissait bien d'un cancer de la peau, qui a pu être rapidement pris en charge. "Mon médecin m'a dit que si j'avais ignoré cela pendant 4-5 ans, je ne serais plus ici pour en parler", a expliqué Brian Hamilton, très ému.

"Vous avez changé ma vie"

Quelques heures avant une nouvelle rencontre prévue entre les deux équipes, Brian Hamilton décide de lancer une bouteille à la mer afin de retrouver l'étudiante. Il publie une lettre sur les réseaux sociaux dans laquelle il explique vouloir rencontrer la jeune femme pour la remercier de vive voix. "Vous avez franchi tant d'obstacles au milieu du chaos d'un match de hockey pour m'alerter. (...) Vous avez changé ma vie. Vous êtes une héroïne."

Grâce aux réseaux sociaux, l'étudiante a pu être retrouvée et une rencontre a été organisée peu avant le match, qui avait lieu le 1er janvier.

Pour remercier l'étudiante, les deux équipes se sont cotisées pour lui offrir la somme de 10.000 dollars, afin de l'aider dans ses études.