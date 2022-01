Les Etats-Unis ont condamné mercredi le tir par la Corée du Nord d'un projectile non identifié en mer, qui pourrait être un missile balistique selon l'armée sud-coréenne, en appelant Pyongyang à des discussions.

Washington condamne le tir d'un projectile par Pyongyang et appelle au dialogue

"Ce tir viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et représente une menace pour les voisins de la Corée du Nord et la communauté internationale", a dit un porte-parole du département d'Etat américain. "Nous restons attachés à une approche diplomatique envers la Corée du Nord et l'appelons à engager le dialogue", a-t-il ajouté.