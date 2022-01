Accueil International Amérique Etats-Unis : "Les minorités sont la cible de discriminations électorales" Pour le professeur d’histoire Vernon Burton, la cuisine électorale menée par le parti républicain fragilise la démocratie américaine. ©AFP Philippe Coste pour Libération

Vernon Burton est le président de la chaire d'histoire de l'université de Clemson, un établissement public renommé de Caroline du Sud. Coauteur en 2021 d'un livre sur la jurisprudence de la Cour suprême sur les questions raciales (Justice Deferred : Race and the Supreme Court, non traduit), il participe en tant qu'expert à un procès intenté contre les discriminations électorales imposées aux minorités ethniques par l'État de Géorgie, bastion républicain remporté de justesse par Biden.Depuis 2020 et les accusations de fraude par Donald Trump, plus d'une dizaine d'États américains, pour la plupart dans le Sud, ont imposé des mesures limitant surtout le droit de vote de leurs électeurs "non blancs". Est-ce une insurrection, législative celle-là, des...