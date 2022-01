Accueil International Amérique Un an après, l’assaut du Capitole divise l’Amérique Le 6 janvier 2021, les partisans de Trump prenaient d’assaut le Capitole. Jamais la démocratie américaine n’avait subi pareille transgression. Les Républicains minimisent la responsabilité de l’ancien Président. ©AFP Philippe Paquet Journaliste service International



Une veillée de prière sur les marches du Capitole, des discours du président Biden et d’élus principalement démocrates, un débat organisé par le bibliothécaire du Congrès avec des historiens : l’Amérique va commémorer sobrement, ce jeudi, l’un des événements les plus sidérants de son histoire. Il y a un an, le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump prenaient d’assaut et saccageaient le Capitole, siège du pouvoir législatif à Washington....