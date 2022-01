En Géorgie, Joe Biden veut remettre la démocratie américaine sur les rails

Joe Biden embourbé dans la gestion du Covid-19

Après sa victoire face à Donald Trump, Joe Biden avait promis de "suivre la science" pour sortir les Etats-Unis de la pandémie de coronavirus: un an plus tard, le message présidentiel s'est embourbé avec la flambée des contaminations, une pénurie de kits de dépistage et une résistance acharnée à la vaccination d'une partie des Américains.