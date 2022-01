Etats-Unis: "Avoir du mal à rassembler les troupes démocrates n’a rien d’inédit"

Loin d'être une exception de l'histoire, les tiraillements du Parti démocrate tranchent surtout avec l'unité de façade des Républicains, toujours réunis autour de Donald Trump, et avec un paysage politique ultrapolarisé, explique Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis et auteure du livre Les grands jours qui ont changé l'Amérique (éd. Perrin).

Le Parti démocrate n’a-t-il pas toujours été un parti hétérogène ?

Avec le système électoral américain, uninominal à un tour, on tend toujours vers le bipartisme. Cela crée ce qu’on appelait dans les années 1960 les partis attrape-tout, qui vont très loin vers la droite et vers la gauche, sous la même bannière.

Ce n’est donc pas inédit d’avoir du mal à rassembler les troupes démocrates. Dans les années 1960, avant Lyndon Johnson, il y avait chez les Démocrates les libéraux progressistes du Nord et du Nord-Est et les ségrégationnistes purs et durs du Sud. Le New Deal de Roosevelt a mis au centre du projet démocrate les politiques économiques et sociales, avec des (tentatives de) grandes réformes sur la santé, les retraites, l’éducation, le chômage, etc. Le grand clivage, c’était alors d’être pour ou contre la ségrégation. Après le milieu des années 1960, Johnson a gardé l’aspect social, mais il s’est engagé sur les droits civiques et a perdu les ségrégationnistes démocrates du Sud qui se sont progressivement ralliés au Parti républicain.

Les politiques sociales, fiscales favorisant les classes moyennes ou modestes, les programmes d’éducation, de lutte contre les discriminations sont restés au centre des ambitions démocrates, mais elles sont aussi une source de divisions, puisqu’elles peuvent s’exprimer différemment.

Pourquoi ces divergences sont-elles devenues aujourd’hui source de paralysie ?

Joe Biden a la majorité dans les deux chambres, mais c’est une majorité très petite. Cela fait que ses propres parlementaires, quand ils s’opposent à lui, gagnent en notoriété. Ils mènent une campagne beaucoup plus visible que si leurs protestations étaient noyées dans une masse qui approuve le président.

Les sénateurs Joe Manchin (Virginie-Occidentale) et Kyrsten Sinema (Arizona) sont d’authentiques conservateurs. Au-delà de leurs convictions, ils font campagne dans deux États conservateurs -Munchin est presque une aberration électorale, puisque la Virginie vote républicain. Mais cette fois, avec leur vote, ils peuvent avoir un rôle pivot, ce qui leur donne un boost d’ego sans pareil. On les regarde comme des personnages fondamentaux.

Or, perdre la moindre voix démocrate s’avère périlleux, à l’heure où ratisser du côté des Républicains est devenu presque impensable…

Il y a un changement très profond des mœurs politiques. On a parlé de Roosevelt et de Johnson. Les grandes réformes sociales qu’ils ont fait passer ont toujours été votées de manière bipartisane. Ils pouvaient rallier un nombre non négligeable de Républicains, capables de voter des réformes d’un président démocrate. Le refus du compromis bipartisan date des années 1980, lorsque cela est devenu synonyme de compromission. Et ça s’est beaucoup aggravé avec Donald Trump.

Les Républicains sont-ils justement moins divisés que les Démocrates ?

L’unité des Républicains est nocive parce qu’elle est fondée sur un mensonge : celui que les élections présidentielles ont été truquées. Il y a quelques idéologues ultra-virulents, mais la plupart des Républicains savent pertinemment que ce n’est pas vrai. Mentir, c’est le prix qu’ils pensent devoir payer pour une apparence d’unité. La très large majorité des Républicains pensent que leur sort est lié à Donald Trump et qu’ils n’ont pas d’électorat de rechange. Ils ont un chef qui a suscité un culte de la personnalité. L’unité des Républicains est superficielle, mais elle est là.

Joe Biden, lui, n’est pas une figure qui écrase tout sur son passage. C’est d’ailleurs plus sain. Il doit garder une base électorale large. Et il a notamment un problème sur sa gauche : les élus axés sur les questions de genre, d’identité sont très loin de la préoccupation de l’électorat démocrate traditionnel. L’enjeu est de ne pas perdre complètement ce qui était le socle démocrate autrefois, à savoir les ouvriers blancs, les ouvriers tout court et par exemple l’électorat latino, caractérisé par des gens assez conservateurs sur le plan économique ou religieux.