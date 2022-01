Prise d'otages dans une synagogue au Texas: deux arrestations en Angleterre

"Deux hommes ont été arrêtés ce matin à Birmingham et Manchester. Ils restent en garde à vue", a indiqué dans un communiqué la police antiterroriste du nord-ouest de l'Angleterre qui travaille avec les autorités américaines sur cette enquête.

La police avait auparavant arrêté dimanche deux adolescents dans le sud de Manchester avant de les relâcher mardi.

Le FBI, la police fédérale américaine, a identifié un ressortissant britannique de 44 ans, Malik Faisal Akram, comme le preneur d'otages dans une synagogue de Colleyville, une ville d'environ 23.000 habitants située à une quarantaine de kilomètres de Dallas, au Texas (sud des Etats-Unis).

Il a été tué dans l'assaut donné samedi par la police tandis que les quatre otages ont tous été libérés sains et saufs.

Selon des médias britanniques, Malik Faisal Akram avait fait l'objet en 2020 d'une enquête du service de renseignement intérieur (MI5) du Royaume-Uni, qui avait conclu à une absence de menace.

Selon SkyNews Malik Faisal Akram, qui vivait à Blackburn, dans le nord de l'Angleterre, était arrivé aux Etats-Unis juste avant le Nouvel An via l'aéroport JFK à New York, avant d'acheter l'arme utilisée durant la prise d'otages.