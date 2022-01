Plus de deux millions de migrants arrêtés à la frontière sud des Etats-Unis en 2021

Plus de deux millions de migrants entrés illégalement aux Etats-Unis ont été interpellés à la frontière avec le Mexique au cours de l'année 2021, selon des statistiques officielles, un niveau record. Plus de 180.000 ont été arrêtés au mois de décembre, selon les chiffres publiés lundi, portant ainsi le total annuel au plus haut.