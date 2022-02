"Il a choisi de se faire exploser plutôt que de faire face à la justice" : Joe Biden donne davantage de précisions sur l'élimination du chef de l'EI

Le président américain a tenu une conférence de presse suite à l'élimination du dirigeant du groupe djihadiste Etat islamique (EI) Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi par les forces américaines, plus de deux ans après l'élimination de son prédécesseur.

"La nuit dernière, opérant sous mes ordres, les forces militaires américaines ont éliminé avec succès une menace terroriste majeure pour le monde", a débuté Joe Biden lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi. Cette menace n'était autre que Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, le chef de l'Etat islamique. Ce dernier a pris le commandement du groupe terroriste après la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi en 2019 suite à un précédent raid américain. "Depuis ce jour, l'Etat islamique a continué à viser les Etats-Unis et leurs alliés et provoquer des milliers de victimes en Afrique centrale et en Asie du Sud", a expliqué Joe Biden.

Le président américain dit avoir privilégié une opération commando en Syrie pour éviter des victimes civiles. Les soldats étaient censés capturer le chef de l'EI, mais celui-ci s'est fait exploser "dans un ultime geste de couardise", a précisé Joe Biden. "Sans égard pour la vie de sa propre famille ou d'autres personnes dans l'immeuble, il a choisi de se faire exploser, pas seulement la ceinture (d'explosifs), mais de faire sauter ce troisième étage. Plutôt que de faire face à la justice pour les crimes qu'il a commis, emportant plusieurs membres de sa famille avec lui, comme l'avait fait son prédécesseur".

"Nous sommes à vos trousses", a conclu Biden à l'adresse des leaders de groupes terroristes dans le monde.