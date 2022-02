Accueil International Amérique Le Nicaragua ouvre les procès de ceux qui ont osé s’opposer au candidat-président Parallèlement, le Parlement a aussi ordonné la fermeture d’une université emblématique de l’opposition. ©AFP H.Le.

Ils sont 171 à se retrouver devant les juges depuis le 2 février. "Des criminels et délinquants qui menacent la paix et la sécurité", selon le communiqué du ministère public. En réalité, dans le box des accusés, on retrouve 41 détenus arrêtés dans les six mois qui ont précédé l'élection présidentielle du 7 novembre 2021. Un...