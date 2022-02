Conflit en Ukraine: les Etats-Unis appellent leurs ressortissants à quitter le Bélarus

"En raison d'une augmentation de l'activité militaire russe inhabituelle et préoccupante près de la frontière avec l'Ukraine, les citoyens américains qui se trouvent au Bélarus ou qui envisagent de s'y rendre doivent savoir que la situation est imprévisible et que la tension est élevée dans la région", a averti Washington dans un avis publié lundi.

Cet avertissement intervient le jour même où les Etats-Unis ont décidé de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, face à "l'accélération spectaculaire" du déploiement de forces russes à la frontière.

Le Bélarus mène des exercices militaires conjoints avec la Russie non loin de la frontière ukrainienne, où sont massés plus de 100.000 soldats en vue d'une possible invasion.

Outre la crainte d'un éventuel conflit militaire, l'avis mentionne le risque de détention, l'application arbitraire des lois et les restrictions à l'entrée sur le territoire liées au Covid-19 comme autant de raisons pour les Américains de quitter le territoire.

"La capacité du gouvernement américain à fournir des services de routine ou d'urgence aux citoyens américains au Bélarus est déjà fortement limitée en raison des restrictions imposées par le gouvernement biélorusse au personnel de l'ambassade des États-Unis", a ajouté le document.

La semaine dernière, les Etats-Unis ont déjà exhorté les citoyens américains de quitter l'Ukraine.