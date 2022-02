Elon Musk accusé de maltraitance sur des animaux: 16 singes seraient morts durant les essais de Neuralink

L'entreprise Neuralink, une société d'Elon Musk qui conçoit des implants pour pouvoir communiquer avec les machines par la pensée, est accusée de maltraitance animale. Le Comité des médecins pour une médecine responsable (Physicians Committee for Responsible Medicine) a porté plainte contre le milliardaire.

Les plaignants auraient pu consulter un dossier de plus de 700 pages contenant des documents vétérinaires et des rapports d'autopsie. Sur cette base, ils estiment que les singes de laboratoire ont subi “une souffrance extrême en raison des soins inadéquats apportés aux animaux et des implants crâniens expérimentaux très invasifs”.

23 singes ont été utilisés lors de ces expérimentations, mais seuls 7 d'entre eux y auraient survécu.

Sur son blog, Neuralink n'a pas nié avoir tué des singes au cours des expériences, mais a fait valoir que "tous les nouveaux dispositifs et traitements médicaux doivent être testés sur des animaux avant de pouvoir être testés de manière éthique chez l'homme".