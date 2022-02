La police colombienne interrompt une audition d'"Otoniel", le plus puissant trafiquant de drogue du pays, soupçonné de préparer son évasion

"Personne n'est au-dessus des lois": un juge de New York ordonne à Trump de témoigner dans une enquête sur ses pratiques fiscales

Un juge new-yorkais a décidé jeudi que Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Ivanka, devaient témoigner dans le cadre de l'enquête civile sur les pratiques fiscales de son groupe menée par la procureure de l'Etat de New York.