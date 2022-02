La Russie aurait déployé entre 169.000 et 190.000 soldats en Ukraine, ainsi qu'à sa frontière, selon la dernière estimation américaine communiquée vendredi.

Près de 190.000 soldats russes déployés en Ukraine et à sa frontière, selon Washington

Ce nouveau chiffre a été mentionné vendredi par l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et relayé par plusieurs médias américains. Le dernier rapport américain faisait état de 150.000 militaires. Il s'agit de la plus grande mobilisation militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le 30 janvier dernier, les Etats-Unis avaient affirmé que 100.000 militaires russes étaient présents dans la région. Mardi dernier, le président américain, Joe Biden, faisait état de 150.000 soldats.

Cela inclut le personnel militaire le long de la frontière avec l'Ukraine, au Bélarus, ainsi qu'en Crimée, selon les autorités américaines, tout comme des séparatistes soutenus par la Russie, ainsi que les troupes dirigées par la Russie dans l'Est de l'Ukraine. Une région en proie à une importante escalade des tensions entre les séparatistes ukrainiens et Kiev.

Moscou a justifié cette augmentation de troupes par des exercices militaires conjoints avec le Bélarus. La Russie a annoncé de nouveaux exercices à grande échelle en Crimée, ainsi qu'en mer Noire.

Les nouveaux chiffres américains ont été annoncés lors d'une réunion d'urgence de l'OSCE.

Un entretien téléphonique est, par ailleurs, prévu entre les chefs de la Défense russe et américain vendredi. Un autre aura lieu entre les représentants de la diplomatie des deux pays la semaine prochaine.