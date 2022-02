Trente arrestations lors d'une opération visant un réseau de narcos brésiliens qui envoyait plusieurs tonnes de cocaïne chaque mois en Europe

L'enquête a révélé que "l'organisation criminelle pouvait expédier plusieurs envois de cocaïne de plusieurs tonnes vers l'Europe tous les quelques mois", grâce à un réseau de distribution basé en Espagne, a précisé l'agence de police européenne dans un communiqué.

La plupart des individus ont été arrêtés au Brésil, dans les villes de Rio De Janeiro, São Paulo, Santos e Volta Redonda, et sept personnes ont été arrêtées à Barcelone.

Les autorités ont découvert une infrastructure de production basée en Bolivie avec des lignes logistiques et d'approvisionnement au Brésil, au Paraguay et en Uruguay, a expliqué Europol, qui a coordonné l'opération.

Le réseau criminel expédiait de la cocaïne dans des conteneurs maritimes, et coordonnait notamment ses opérations via SKY ECC, un système de communications cryptées utilisé par les trafiquants, supprimée en 2021.

Un réseau d'entreprises avait été mis en place pour permettre l'importation de stupéfiants d'Amérique du Sud et le blanchiment des bénéfices.

L'opération, qui a également impliqué les autorités américaines, a conduit à la découverte d'un réseau de distribution basé à Valence et à Barcelone, chargé de recevoir les cargaisons de cocaïne et de les faire circuler sur le marché européen.

Les autorités brésiliennes et espagnoles ont ensuite intercepté un certain nombre de ces envois et identifié certaines des entreprises impliquées dans le stratagème criminel.

Les saisies comprenaient drogues, véhicules, armes à feu, espèces et plusieurs comptes bancaires au Brésil, au Paraguay et en Espagne. L'enquête a également mis au jour les centres de commandement et de contrôle de l'organisation à Dubaï.

Depuis septembre 2020, les autorités belges, brésiliennes, italiennes, néerlandaises et espagnoles ont saisi environ 10 tonnes de cocaïne et environ 1,85 million d'euros, a souligné Europol, dont le siège se situe à La Haye.