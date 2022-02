"Hank le Tank", l'ours de 200 kg qui sème la terreur en Californie

L'animal ne craint plus l'homme et entre dans les maisons à la recherche de nourriture.

Depuis cet été, les autorités californiennes sont dépassées par les événements. Un ours noir, de plus de 200kg, se promène dans la ville de South Lake Tahoe. Face à sa taille particulièrement imposante, la population locale a surnommé l'animal Hank le Tank. À la recherche de reste de nourriture, il entre dans les propriétés et offre de grandes frayeurs aux habitants. Mais rien n'y fait.Ni les sirènes, ni les balles de paintball, et ni les Tasers ne parviennent à faire fuir l'animal. Au total, une vingtaine d'habitations ont été visitées et considérablement dégradées.

"Il est plus facile de trouver des restes de pizza que d'aller dans la forêt", a expliqué Peter Tira, un porte-parole du Département californien de la pêche et de la faune sauvage. C'est notamment dû à ce régime alimentaire particulier que Hank le Tank a acquis un poids si impressionnant et qu'il n'est pas entré en hibernation comme il l'aurait dû le faire à cette période de l'année. L'animal n'a d'ailleurs plus peur de l'homme, ce qui rend la situation encore plus dangereuse.

Ne trouvant aucune solution pour rétablir le calme dans la ville, les autorités envisagent d'euthanasier l'animal. De fait, aucun refuge n'est en mesure de l'accueillir. Si l'animal provoque des dégâts importants, le New York Times révèle que les habitants se sont malgré tout attachés à l'animal et espèrent qu'il ne sera pas nécessaire d'en arriver là. "Lorsqu'il s'introduit dans une maison, il se contente de s'asseoir et de manger. Il n'attaque pas, ne grogne pas et ne fait pas de grimaces", a confié au média américain Ann Bryant, directrice d'un service de sauvetage de la faune sauvage à Homewood.