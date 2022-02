Les USA déménagent leur ambassade d'Ukraine vers la Pologne

L'administration américaine aurait l'intention de laisser le personnel de l'ambassade rentrer en Ukraine si la Russie n'envahit pas le pays ce soir. Les diplomates américains encore en Ukraine sont déplacés en Pologne pour des "raisons de sécurité", a annoncé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, quelques heures après l'annonce par la Russie de l'envoi de ses troupes dans les régions séparatistes pro-russes d'Ukraine.

"Pour des raisons de sécurité, le personnel du département d'Etat actuellement à Lviv passera la nuit en Pologne", a annoncé le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué.

Plus tôt ce mois-ci, les USA avaient déjà déplacé leur ambassade depuis la capitale ukrainienne de Kiev, vers Lviv à l'ouest du pays.

Une source anonyme a précisé à l'agence de presse Bloomberg que l'administration américaine avait en effet l'intention de laisser le personnel de l'ambassade rentrer en Ukraine si la Russie n'envahit pas le pays ce soir.

Les Etats-Unis ont aussi déjà émis des avis de voyages déconseillant tout déplacement vers l'Ukraine, le Bélarus et la Moldavie, et ont conseillé aux citoyens américains présents dans les territoires frontaliers de l'Ukraine de quitter le pays au plus vite.

Lundi, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a franchi un nouveau cap avec la décision de Vladimir Poutine de reconnaitre officiellement les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine.