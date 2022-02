Un étudiant fait brûler son dortoir en tentant de créer du carburant pour fusée

Un étudiant de l'Université Brigham Young, dans l'Utah, a provoqué une belle frayeur à plusieurs jeunes de sa résidence dimanche dernier. En effet, à cause de son expérience scientifique ratée, 22 étudiants ont dû être déplacés. Sans compter qu'il a détruit une partie de son immeuble.

Selon la police et les pompiers, l'étudiant en question, resté anonyme, a tenté de fabriquer du carburant pour fusée sur sa cuisinière. Le mélange volatile a fini par exploser "provoquant une boule de feu qui a englouti les murs et le plafond autour de la cuisinière", expliquent les forces de l'ordre dans un post Facebook repéré par The Guardian. Les flammes ont ensuite déclenché les arroseurs automatiques qui ont inondé tout le rez-de-chaussée.

Si l'appartement de l'apprenti chimiste est bien abîmé, tout le monde s'en est heureusement sorti indemne. 22 étudiants ont toutefois dû trouver un autre logement le temps que le leur soit complètement nettoyé et remis en état.

Face aux "importants dégâts" qui ont été causés, la police a ouvert une enquête. Elle a par ailleurs rappelé que les expériences devaient uniquement se mener en laboratoire, aux côtés de professionnels.