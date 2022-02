Le dangereux secret de Belle da Costa Greene, l’une des femmes les plus influentes des États-Unis

Belle da Costa Greene, bibliothécaire personnelle du richissime américain John Pierpont Morgan et femme la mieux payée des États-Unis dans les années 1910, a caché toute sa vie un lourd secret. Un secret qui, dans l’Amérique ségrégationniste, aurait mis en péril son existence s’il était découvert. Dans le cadre de son dossier “Il était une fois”, La Libre revient sur l’histoire de l’une des femmes les plus influentes des États-Unis entre 1910 et 1950.