La Cour suprême déboute le procureur sur l'annulation de la condamnation de Bill Cosby

"Beaucoup de gens étaient au courant de ses agissements”: le docu choc sur l’affaire Bill Cosby

La bande-annonce de “We Need to Talk About Cosby”, le docu-série consacré à l’affaire Bill Cosby (accusé de viol et d’agression sexuelle par plus de 60 femmes), vient d’être dévoilée.